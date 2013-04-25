Реферат - психология

К сожалению вынуждена оставить отрицательный отзыв, так как мое терпение просто лопнуло. Договорились по проекту, о сроке выполнения реферата на 5 мая, однако 5 мая мне пришло слезное письмо от Татьяны, что она не укладывается в срок по своим обстоятельствам, попросила перенести срок, я дала время до 7 числа и предупредила, что 8 числа последний срок сдачи в ВУЗ, однако и 8 работу я тоже не получила. Написав Татьяне сообщение я получила очередные слезы с просьбой не оставлять отзыв и что работу доделывает. Я упорно ждала до утра, ни ответа ни привета в итоге не получила. Сейчас все равно эта работа уже не нужна ни мне, ни студенту. Татьяна раз вы говорите ,что вы ответственный человек и серьезно относитесь к работе, то эта ваша ответственность должна быть не только на словах, но и на деле. Категорически не рекомендую!