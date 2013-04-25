Реферат - психология

$16
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Закрыт5 заявок169 просмотров

примерно 15 страниц ТЕКСТОВОЙ части

анти 75%

срок 29.04

500 рублей wmr

12 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

schastjeru
Татьяна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$16
5 дней
К сожалению вынуждена оставить отрицательный отзыв, так как мое терпение просто лопнуло. Договорились по проекту, о сроке выполнения реферата на 5 мая, однако 5 мая мне пришло слезное письмо от Татьяны, что она не укладывается в срок по своим обстоятельствам, попросила перенести срок, я дала время до 7 числа и предупредила, что 8 числа последний срок сдачи в ВУЗ, однако и 8 работу я тоже не получила. Написав Татьяне сообщение я получила очередные слезы с просьбой не оставлять отзыв и что работу доделывает. Я упорно ждала до утра, ни ответа ни привета в итоге не получила. Сейчас все равно эта работа уже не нужна ни мне, ни студенту. Татьяна раз вы говорите ,что вы ответственный человек и серьезно относитесь к работе, то эта ваша ответственность должна быть не только на словах, но и на деле. Категорически не рекомендую!

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schastjeru
Татьяна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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