Срочно-диплом по рекламе

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Закрыт4 заявки248 просмотров

дипломная работа

тема: ФopMы и Meтoды peклaMнoгo coпpoвoждeния тeMaтичecкиx экcпo3иций в 3aпaднoй Eвpoпe(coвpeMeннocть)

60 страниц

3 главы.

план утвержден

сдавать по главам.

нужно оперативно написать работу - 5-6 дней

стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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