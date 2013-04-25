Курсовая работа. Антиплагиат - от 60%. Задание во вложении. Срок - 3 дня.
Диплом по теплоэнергетике
Требования во вложении.
С темой нужно определиться самим и согласовать с руководителем.
В заявке прошу сразу указывать цену и срок.
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