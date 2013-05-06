Диплом по экономике

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Завершен7 заявок183 просмотра

Здравствуйте.

Есть готовый диплом. Нужно доработать его на антиплагиат. Сейчас там 12%, нужно более 50%. Нужно еще вставить в конце диплома приложения(они тоже готовы, просто вставить и поправить, сам диплом форматировать НЕ надо). Цены и сроки жду в личку.

12 лет назад
Sergeevna_1990
Юлия 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Jujella
39 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$20
7 дней
Спасибо за работу! Все сделано так, как и нужно было. Отличный фри-лансер, всем рекомендую!
Отличный заказчик! Приятно работать!

Заявки фрилансеров

Jujella
39 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад