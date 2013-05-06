дипломная работа тема: ФopMы и Meтoды peклaMнoгo coпpoвoждeния тeMaтичecкиx экcпo3иций в 3aпaднoй Eвpoпe(coвpeMeннocть) 60 страниц 3 главы. план утвержден сдавать по главам. нужно оперативно написать работу - ...
Диплом по экономике
Здравствуйте.
Есть готовый диплом. Нужно доработать его на антиплагиат. Сейчас там 12%, нужно более 50%. Нужно еще вставить в конце диплома приложения(они тоже готовы, просто вставить и поправить, сам диплом форматировать НЕ надо). Цены и сроки жду в личку.
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