Курсовая на тему "Социологическое исследование"

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Закрыт5 заявок135 просмотров

Вот собственнно структура работы. Все остальное в т.ч методичку я вышлю.

Содержание

Введение

1.Понятие социологического исследования

2.Методика социологического исследования:

2.1.Программа социологического исследования

2.2.Цели и задачи социологического исследования

2.3.Объект и предмет социологического исследования

2.4.Системный анализ объекта исследования

2.5.Выдвижение и проверка гипотез

2.6.Методы выборки

2.7.Интерпретация данных

3.Методы социологического исследования:

3.1.Анализ существующих данных. Контент-анализ

3.2.Наблюдение

3.3.Массовый опрос. Анкетирование и интервью

3.4.Эксперимент

4.Пример социологического исследования

Заключение

Список использованной литературы

12 лет назад
tanya_a123
Абрамова 
31 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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