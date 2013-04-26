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Курсовая на тему "Социологическое исследование"
Вот собственнно структура работы. Все остальное в т.ч методичку я вышлю.
Содержание
Введение
1.Понятие социологического исследования
2.Методика социологического исследования:
2.1.Программа социологического исследования
2.2.Цели и задачи социологического исследования
2.3.Объект и предмет социологического исследования
2.4.Системный анализ объекта исследования
2.5.Выдвижение и проверка гипотез
2.6.Методы выборки
2.7.Интерпретация данных
3.Методы социологического исследования:
3.1.Анализ существующих данных. Контент-анализ
3.2.Наблюдение
3.3.Массовый опрос. Анкетирование и интервью
3.4.Эксперимент
4.Пример социологического исследования
Заключение
Список использованной литературы
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