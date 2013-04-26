Курсовая на тему "Социологическое исследование"

Здравствуйте. Есть готовый диплом. Нужно доработать его на антиплагиат. Сейчас там 12%, нужно более 50%. Нужно еще вставить в конце диплома приложения(они тоже готовы, просто вставить и поправить, сам диплом форматировать НЕ надо). ...