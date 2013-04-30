Курсовая - лояльность в сфере гостеприимства

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Тема работы: Программа лояльности в сфере гостеприимства

Тип работы: курсовая

Объем: 30-35 листов

Предмет: Реклама

Срок исполнения: 30.04.2013

Пожелания: 1 глава. Теоретическая часть

Подглавы написать изходя из матерьяла,что будет найден

2 глава. Анализ программы лаяльности в гост. сфере(выявить их в соврем. тенденции)

2.1 программа лаяльности в высшей категории

2.2 программа лаяльности в сред. категории

2.3 программа лаяльности в низ. категории

2.4 сравнение

2.5 итог резюме иследов. интернет (портал и.т.д)

актуальные тенденции

Матерьял брать из учебника Носова и статей в интернете

12 лет назад
LabComputers
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

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