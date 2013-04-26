Курсовая работа по литературе

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Закрыт2 заявки174 просмотра

курсовая работа по истории мировой литературы)тема - "роль Эдгара Аллана По в становлении детективного жанра (на материале "Убийство на улице Морг","Тайна Мари Роже","Золотой жук").25 стр.

12 лет назад
Zachli
Сорков 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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