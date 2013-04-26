Диплом по праву

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Тема дипломной работы : Учреждения: понятия, виды правовой основы деятельности. Высылаю методичку. Ориентировочный срок две недели.

Так же есть план, и коментарий к нему научного руководителя.

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12 лет назад
Bety888
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