Курсовая - экономико-математическое моделирование

$60
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Завершен2 заявки184 просмотра

Курсовая работа по ЭММ на тему "Оптимизация сетевой модели комплекса производственных работ"

Есть образец работы с другим вариантом.

Нужен вариант 52.

Срок - к 14 мая.

Оплата 2000 руб.

12 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

serj1984
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$65
4 дня
Проект успешно выполнен.
Спасибо за предоставленную работу

Заявки фрилансеров

serj1984
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад