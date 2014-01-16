Анализ стиля руководства и лидерских характеристик топ менеджера организации. специальность Менеджмент
Курсовая - экономико-математическое моделирование
Курсовая работа по ЭММ на тему "Оптимизация сетевой модели комплекса производственных работ"
Есть образец работы с другим вариантом.
Нужен вариант 52.
Срок - к 14 мая.
Оплата 2000 руб.
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