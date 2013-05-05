Курсовая работа по ЭММ на тему "Оптимизация сетевой модели комплекса производственных работ" Есть образец работы с другим вариантом. Нужен вариант 52. Срок - к 14 мая. Оплата 2000 руб.
Курсовая - PR
Вид работы: Курсовая
Предмет: PR
Тема работы: Запрет продажи алкоголя в России и Европе.
Количество страниц: 20-25
Срoк сдачи: 05-05-2013
задание прикреплено
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