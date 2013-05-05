Курсовая - PR

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Закрыт4 заявки117 просмотров

Вид работы: Курсовая

Предмет: PR

Тема работы: Запрет продажи алкоголя в России и Европе.

Количество страниц: 20-25

Срoк сдачи: 05-05-2013

задание прикреплено

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров