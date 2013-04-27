Курсовая работа по ЭММ на тему "Оптимизация сетевой модели комплекса производственных работ" Есть образец работы с другим вариантом. Нужен вариант 52. Срок - к 14 мая. Оплата 2000 руб.
Курсовая работа по аудиту
Есть курсовая работа по аудиту. Тема – аудит на предприятии.
Работа с практической частью, есть рекомендации.
Срок – 3 дня.
Материал вышлю на почту.
Жду предложений!
С уважением, Анатолий.
icq 1020212
skype tolya.vt
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