Диплом финансы, повысить уникальность

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Закрыт3 заявки186 просмотров

Тема: Разработка инвестиционной стратегии предприятия

Диплом утверждён, объём 60 страниц, уникальность 63%

Надо поднять уникальность до 85% (по antiplagiat.ru)

- добавить уникального текста пропорционально во все главы, суммарно 8-10 страниц

-сделать рирайт фрагментов с низкой уникальностью

Срок - 2 дня

12 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров