Теория и история гос-ва и права

Доработка 1-ой главы кандидатской диссертации и написание второй главы. Специальность: "теория и история государства и права".

Есть утвержденный план и концепция работы.

Есть также первая версия 1-ой главы. Для первой главы доработки на уровне сносок и списков литературы (обновление).

Вторая глава - написание в соответствии с концепцией и планом работы.

Опыт написания научных работ обязателен.