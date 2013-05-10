Маркетинг

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Завершен2 заявки149 просмотров

Курсовой. Информационное обеспечение маркетинга на базе мировых информационных ресурсов.

Желательно на украинском.

12 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
онлайн

Выбранный исполнитель

Yuliya_kolodiy
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$35
3 дня
Работа выполнена на высоком уровне. Спасибо. Рекомендую Юлию к сотрудничеству!
Юрий, благодарю за приятное сотрудничество! Чёткие требования, быстрое принятие работы, моментальная оплата. Всем рекомендую и сама рассчитываю продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Yuliya_kolodiy
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад