Курсовая - Устройства формиров. и генирир. сигнала

Вид работы: Курсовая

Предмет: Устройства формирования и генирирования сигнала

Тема работы: "Расчет передатчика помех линии радиосвязи самолетам противника "

Количество страниц: 15-20 стр

Срoк сдачи: 03-05-2013

Дополнительные требования: исходные данные на которые нужно опираться опираться: диапозон 225-400 Мгц режим ППРЧ антенна с круговой ДН (на борту самолета противника) примером подавляемой станции служит станция AN-ARC-210V за пример передатчика можно брать Р-934Б антенна логопериодическая-вибраторная ВГ-552 поляризация сигнала вертикальная помеха заградительная (АМШ или ЧМШ) есть методичка подобный расчет и сведения с исходными данными всерасчеты должны закончится электрической принципиальной схемой