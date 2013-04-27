Диплом: Менеджмент

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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Управление ресторанным бизнесом и разработка проекта его развития

Количество листов: 80-83 стр.

Уникальность от 73% по системе антиплагиат.

Данные прилагаем.

Интересует цена-срок

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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