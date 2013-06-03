Курсовая работа - Менеджмент торговой организации

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Курсовая работа:"Meнеджмент тopговой opганизации"

Тема"Пpинцип упpaвления oптoвыми пpoдажами"

Прикрепляю файл с принципами управления,которые должны быть раскрыты как в теоритической так и практической части.

Курсовая работа;введение,теоритическая часть,практическая часть,заключение,список литературы со сносками на список

объем от 30стр

срок сдачи: 5 мая

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Yuliya_kolodiy
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$28
3 дня
Отличный автор. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Yuliya_kolodiy
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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