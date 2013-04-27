Курсовая работа по психологии

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Закрыт1 заявка136 просмотров

Тема: "Особенности учебной деятельности младших школьников с легкой степенью олигофрении"

Курсовая теоретическая, есть план.

Объем – 25 л.

Обязательны постраничные сноски.

Срок – 29 апреля.

12 лет назад
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