Курсовая работа по психологии

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Завершен2 заявки176 просмотров

Тема: "Особенности становления ролевого поведения ребенка"

Курсовая теоретическая, есть план.

Объем – 25 л.

Обязательны постраничные сноски.

Срок – 29 апреля.

12 лет назад
Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

schastjeru
Татьяна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$32
1 день
Спасибо!
Не помню бностей - поэтому максимально положительный отзыв

Заявки фрилансеров

schastjeru
Татьяна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад