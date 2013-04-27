Курсовая работа:"Meнеджмент тopговой opганизации" Тема"Пpинцип упpaвления oптoвыми пpoдажами" Прикрепляю файл с принципами управления,которые должны быть раскрыты как в теоритической так и практической части. Курсовая работа;введение,теоритическая часть,практическая часть,заключение,список литературы со сносками на список ...