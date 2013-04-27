Диплом по автоматизации процесса очистки газа

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Закрыт1 заявка165 просмотров

Методичку вышлю.

Срок 3 недели.

Примерный план

Введение

1 Общая часть

1.1 Описание технологического процесса

1.2 Краткая характеристика технологического оборудования, ха-рактеристика применяемых в процессе материалов.

1.3 Характеристика объекта автоматизации

2 Специальная часть

2.1 Обоснование выбора регулируемых параметров и каналов внесения регулирующих воздействий

2.2 Обоснование выбора контролируемых и сигнализируемых па-раметров

2.3 Обоснование выбора мероприятий по защите и блокировке

2.4 Обоснование выбора системы управления

2.5 Обоснование выбора средств автоматизации

2.6 Расчёты автоматических устройств

2.7 Описание функциональной схемы автоматизации

2.8 Описание схемы электрической принципиальной

3 Экономическая часть

4 Охрана труда и окружающей среды

4.1 Правила безопасной эксплуатации средств автоматизации

4.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Литература

Также нужны чертежи.

12 лет назад
EvelineG
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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