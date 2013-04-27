Диплом 2-3 глава

Здравствуйте.

Нужно доработать 2 главу и написать 3 главу диплома + презентация + доклад.

Тема работы: Анализ эффективности использования финансовых ресурсов предприятия

(на примере ООО «Агрофирма «Варна»)

От клиента:

План 3 главы:

3 Разработка рекомендаций по повышению эффективности использования финансовых ресурсов ООО «Агрофирма «Варна».

3.1 Рекомендации по повышению эффективности использования финансовых рееурсов ООО «Агрофирма «Варна».

3.2 Прогноз эффективности использования финансовых ресурсов ООО «Агрофирма «Варна».

Рекомендации преподавателя по доработке 2 главы: "То, что у вас в приложениях, там хороший анализ, не надо это прятать в приложениях, а сделать во второй главе. Надо добавить больше графиков".

Данные прилагаем.

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Интересует цена-срок