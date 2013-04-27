Методичку вышлю. Срок 3 недели. Примерный план Введение 1 Общая часть 1.1 Описание технологического процесса 1.2 Краткая характеристика технологического оборудования, ха-рактеристика применяемых в процессе материалов. 1.3 Характеристика объекта автоматизации 2 Специальная ...
Диплом 2-3 глава
Здравствуйте.
Нужно доработать 2 главу и написать 3 главу диплома + презентация + доклад.
Тема работы: Анализ эффективности использования финансовых ресурсов предприятия
(на примере ООО «Агрофирма «Варна»)
От клиента:
План 3 главы:
3 Разработка рекомендаций по повышению эффективности использования финансовых ресурсов ООО «Агрофирма «Варна».
3.1 Рекомендации по повышению эффективности использования финансовых рееурсов ООО «Агрофирма «Варна».
3.2 Прогноз эффективности использования финансовых ресурсов ООО «Агрофирма «Варна».
Рекомендации преподавателя по доработке 2 главы: "То, что у вас в приложениях, там хороший анализ, не надо это прятать в приложениях, а сделать во второй главе. Надо добавить больше графиков".
Данные прилагаем.
Уникальность от 73% по системе антиплагиат.
Интересует цена-срок
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Гедонистический риск в журналах для подростков Объем 70-72 страницы Уникальность от 73% по системе антиплагиат. ...Закрыт12 лет назад
Тема: "Особенности учебной деятельности младших школьников с легкой степенью олигофрении" Курсовая теоретическая, есть план. Объем – 25 л. Обязательны постраничные сноски. Срок – 29 апреля.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Тема: "Особенности становления ролевого поведения ребенка" Курсовая теоретическая, есть план. Объем – 25 л. Обязательны постраничные сноски. Срок – 29 апреля.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно переделать курсовую, материалы теоретические есть и даже чуть практики, нужно малость переоформить добавить кое какие материалы...курсовая на Украинском языке. Тема: Международные кредитные отношенияРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
1,2 главы вышлю выбранному исполнителю методичка план и требования во вложении срок 3 главу 1-2.05, глава 4 на 07.05 далее проверка на плагиат 14.05 и доработки до 20.05 ...Закрыт12 лет назад
информация во вложении аудиозаписи консультации и замечания тут http://files.mail.ru/85A6D9E8439240CE8846DDD283271421 объем 70 страниц+приложения анти 75% срок 5.05 цена вашаЗакрыт12 лет назад
Курсовая работа:"Meнеджмент тopговой opганизации" Тема"Пpинцип упpaвления oптoвыми пpoдажами" Прикрепляю файл с принципами управления,которые должны быть раскрыты как в теоритической так и практической части. Курсовая работа;введение,теоритическая часть,практическая часть,заключение,список литературы со сносками на список ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Управление ресторанным бизнесом и разработка проекта его развития Количество листов: 80-83 стр. Уникальность от 73% по системе антиплагиат. ...Закрыт12 лет назад
Вид работы: Дипломная Предмет: Opганизация и тexнолoгия зaщиты инфopмации Тема работы: Paзpaботка инфopмационного обecпечения для opганизации зaщиты тexнической системы (инфopмационной cистeмы, ЛВС) на cтaдиях ее жизнeнного циклa Количество страниц: 60-100 Срoк сдачи: 13-05-2013 Дополнительные требования: +речь ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад