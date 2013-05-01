Курсовая работа по экономике

Курсовая работа по маркетингу на тему: «Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства».

Объем – 30-35 страниц. Шрифт – 14, интервал – 1,5, отступы стандартные, нумерация не нужна.

Структура работы:

1. Содержание.

2. Введение.

3. 1-глава.

4. 2-глава.

5. Заключение.

6. Список использованной литературы (10-15 источников).

7. Приложения.

Обязательны подглавы в главах.

Проверки на плагиате нет.

Срок сдачи – 1.05.2013.

К этому сроку работа должна быть у меня.