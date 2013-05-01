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Курсовая работа по экономике
Курсовая работа по маркетингу на тему: «Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства».
Объем – 30-35 страниц. Шрифт – 14, интервал – 1,5, отступы стандартные, нумерация не нужна.
Структура работы:
1. Содержание.
2. Введение.
3. 1-глава.
4. 2-глава.
5. Заключение.
6. Список использованной литературы (10-15 источников).
7. Приложения.
Обязательны подглавы в главах.
Проверки на плагиате нет.
Срок сдачи – 1.05.2013.
К этому сроку работа должна быть у меня.
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