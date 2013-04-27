Бизнес-план

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Закрыт1 заявка134 просмотра

Мне нужен бизнес-план на тему : "Виробнича важка промисловість".

В общем нужно бизнес-план сделать в PowerPoint до завтрашнего утра.

В проекте должна идти речь, о постройке завода или что-то в этом роде.

Территория постройки: Волынская область Украины.

Язык: украинский.

Примечание: мне не нужно писать супермега план, мне нужен простой план для сдачи учителю в средней школе.

PowerPoint
12 лет назад
Colgated
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов

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