Мне нужен бизнес-план на тему : "Виробнича важка промисловість".

В общем нужно бизнес-план сделать в PowerPoint до завтрашнего утра.

В проекте должна идти речь, о постройке завода или что-то в этом роде.

Территория постройки: Волынская область Украины.

Язык: украинский.

Примечание: мне не нужно писать супермега план, мне нужен простой план для сдачи учителю в средней школе.