Курсовая работа по предмету - Право интеллектуальной собственности. Срок – 1 день. Материал вышлю на почту. Жду предложений! С уважением, Анатолий. ...
Бизнес-план
Мне нужен бизнес-план на тему : "Виробнича важка промисловість".
В общем нужно бизнес-план сделать в PowerPoint до завтрашнего утра.
В проекте должна идти речь, о постройке завода или что-то в этом роде.
Территория постройки: Волынская область Украины.
Язык: украинский.
Примечание: мне не нужно писать супермега план, мне нужен простой план для сдачи учителю в средней школе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема- Конституционно-правовые основы равноправия и самоопределения народов в Российской Федерации Объем -30 стр АП -80% Срок- 4-5 днейРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Выполнить презентацию на тему "Аппликация в детском саду"Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Курсовая работа по маркетингу на тему: «Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства». Объем – 30-35 страниц. Шрифт – 14, интервал – 1,5, отступы стандартные, нумерация не нужна. Структура работы: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт12 лет назад
Методичку вышлю. Срок 3 недели. Примерный план Введение 1 Общая часть 1.1 Описание технологического процесса 1.2 Краткая характеристика технологического оборудования, ха-рактеристика применяемых в процессе материалов. 1.3 Характеристика объекта автоматизации 2 Специальная ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно доработать 2 главу и написать 3 главу диплома + презентация + доклад. Тема работы: Анализ эффективности использования финансовых ресурсов предприятия (на примере ООО «Агрофирма ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Гедонистический риск в журналах для подростков Объем 70-72 страницы Уникальность от 73% по системе антиплагиат. ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Тема: "Особенности учебной деятельности младших школьников с легкой степенью олигофрении" Курсовая теоретическая, есть план. Объем – 25 л. Обязательны постраничные сноски. Срок – 29 апреля.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Тема: "Особенности становления ролевого поведения ребенка" Курсовая теоретическая, есть план. Объем – 25 л. Обязательны постраничные сноски. Срок – 29 апреля.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно переделать курсовую, материалы теоретические есть и даже чуть практики, нужно малость переоформить добавить кое какие материалы...курсовая на Украинском языке. Тема: Международные кредитные отношенияРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад