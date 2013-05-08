Создать тесты по теории международных отношений

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Завершен4 заявки155 просмотров

Есть необходимость создать тесты для теории международных отношени.Есть темы вопросов, есть примеры тестов, но нет времени заканчивать их все, т.к. очень загружен.

Жду варианты и сроки - всего 90 вопросов осталось. Файл в приложении.

12 лет назад
kosutia5
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$50
5 дней
Спасибо за работу!
Задание четкое, оплата - в срок. Все рекомендую Константина как заказчика.

Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад