Мне нужен бизнес-план на тему : "Виробнича важка промисловість". В общем нужно бизнес-план сделать в PowerPoint до завтрашнего утра. В проекте должна идти речь, о постройке завода или что-то в этом роде. ...
Создать тесты по теории международных отношений
Есть необходимость создать тесты для теории международных отношени.Есть темы вопросов, есть примеры тестов, но нет времени заканчивать их все, т.к. очень загружен.
Жду варианты и сроки - всего 90 вопросов осталось. Файл в приложении.
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