Расчет роялти (цены лицензии)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки162 просмотра

Заполнить таблицы (+показать расчет 1 показателя каждой таблицы, чтобы было ясно как считали) и небольшой вывод по теме.

12 лет назад
021511
Анна 
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Ninel174
Нина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$25
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Ninel174
Нина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад