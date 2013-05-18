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Отредактировать имеющиеся ответы.
Редактирование и Корректура19 заявок
Закрыт
11 лет назад
Отредактировать имеющиеся ответы.
Факультет финансы и кредит, отчет по преддипломной практике с анализом финансовой стороны работы в IT-компании. Могу предоставить красивые данные о компании, деятельности, картинки и какие-то цифры. Требуется сделать отчет по практике, который будет ...
Заполнить таблицы (+показать расчет 1 показателя каждой таблицы, чтобы было ясно как считали) и небольшой вывод по теме.