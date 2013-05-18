021511

Анна 021511

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

avt0r
50 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Отчет по практике на примере IT-компании
Успешное сотрудничество.
Выполнил работу на отлично!! Своевременно, объясняя по сто раз все нюансы! Продолжаю сотрудничество, более подробный отзыв позже!!
Ответный отзыв