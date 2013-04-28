Курсовая: Отношение к смерти в иудаизме и исламе

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт11 заявок141 просмотр

У меня есть готовая курсовая работа. Просто в ней примерно половина плагиата. Нужно где встречается плагиат переделать, но чтобы смысл оставался такой же как был. Чтобы уникальность текста курсовой состовляла 60-65% а остальное плагиат. Цена за работу договорная. Не обижу:)срочно!!!

12 лет назад
Serafim1
Серафим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров