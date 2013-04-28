Курсовая: Отношение к смерти в иудаизме и исламе

У меня есть готовая курсовая работа. Просто в ней примерно половина плагиата. Нужно где встречается плагиат переделать, но чтобы смысл оставался такой же как был. Чтобы уникальность текста курсовой состовляла 60-65% а остальное плагиат. Цена за работу договорная. Не обижу:)срочно!!!