Курсовая работа: Разработка БД + программы

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Закрыт2 заявки97 просмотров

Курсовая работа: Разработка ИС для учета товарооборота в торговом предприятии. БД + программа для взаимодействия с ней на C#

Нужно сделать:

Описание предметной области

Инфологическая модель данных;

Логическая модель данных;

Физическая модель данных;

Разработка объектов базы данных (представлений, пользовательских функций, хранимых процедур, транзакций, триггеров) и отдельных запросов к базе данных.

Описание проекта;

Описание способа доступа к данным;

Демонстрация работающего проекта;

Cписок литературы

Исходный код

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12 лет назад
nickolaa
Николай 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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