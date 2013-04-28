Курсовая работа (Англ. яз)

$50
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Закрыт2 заявки147 просмотров

Тема: "Инфинитив и герундий в системе неличных форм глагола"

Объем: 35л.

Срок: 10 дней.

Плана нет, методички нет.

Бюджет: 1500р. Оплата через Web Money или Яндекс-деньги.

Требования:

1. Уникальность текста от 75% и выше по шкале системы "Антиплагиат"

2. Использование в большей степени свежей литературы последних 3-х лет.

3. Своевременность сдачи

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12 лет назад
Power777
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8 лет назад

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