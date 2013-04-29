Информационные системы в экономике

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Необходимо написать курсовую работу на тему "Применение автоматизированных информационных систем для ведения финансово-статистической отчетности на предприятиях и в организациях - Автоматизированная система Парус."

12 лет назад
Magistr54
Ирина 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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