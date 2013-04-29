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Информационные системы в экономике
Необходимо написать курсовую работу на тему "Применение автоматизированных информационных систем для ведения финансово-статистической отчетности на предприятиях и в организациях - Автоматизированная система Парус."
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