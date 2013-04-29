Дипломный проект - строительство

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требования во вложении

объем пояснительной записки 80 стр+9-10 чертежей А1 автокад

срок 5.06

анти 70%

ОТ ВАС ЦЕНА

AutoCAD
12 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров