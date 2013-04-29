Курсовая работа

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Дисциплине «Право социального обеспечения»

Тема: Индивидуальный персонифицированный учет в системе социального обслуживания

Сроки выполнения : от 3 до 5 рабочих дней.

Доработки по требованию обязательно.

12 лет назад
gas6
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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