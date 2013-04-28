Курсовая - Менеджмент 2

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Закрыт3 заявки139 просмотров

Предмет: Коммуникационный менеджмент

Тема: Международная выставочная деятельность как инструмент коммуникационного менеджмента

Уникальность от 85%

План прикрепляю

Стоимость и срок?

12 лет назад
Elena_Ish
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров