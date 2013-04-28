Заполнить таблицы (+показать расчет 1 показателя каждой таблицы, чтобы было ясно как считали) и небольшой вывод по теме.
Курсовая - Менеджмент 2
Предмет: Коммуникационный менеджмент
Тема: Международная выставочная деятельность как инструмент коммуникационного менеджмента
Уникальность от 85%
План прикрепляю
Стоимость и срок?
Заявки фрилансеров
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