Заполнить таблицы (+показать расчет 1 показателя каждой таблицы, чтобы было ясно как считали) и небольшой вывод по теме.
Курсовая в MS Project
В MS Project имеется план фермерского хозяйства. Ресурсы и задачи уже занесены, нужно сделать мониторинг и отчеты по заданию.
Срок 2 дня.
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