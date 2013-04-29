Курсовая в MS Project

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок126 просмотров

В MS Project имеется план фермерского хозяйства. Ресурсы и задачи уже занесены, нужно сделать мониторинг и отчеты по заданию.

Срок 2 дня.

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров