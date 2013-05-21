Диплом по менеджменту (5294)

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Тема: Инструменты стратегического управления в электронной коммерции на примере интернет-компании "Азон"(OZON.ru)

Объем: 70 стр.

Срок – 21.05.13

Глава 1. Теоретические основы стратегического менеджмента

1.1

1.2 Методы стратегического управления в электронной коммерции

Глава 2.Анализ особенностей электронной коммерции в интернет компании ozon.ru

2.1 Методы стратегического управления в электронной коммерции

2.2.Анализ эффективности управления компании ozon.ru

Глава 3. Рекомендации по развитию электронной коммерции в интернет-компании с использованием инструментов стратегического управления

3.2. Разработка и реализация инновационной стратегии электронной коммерции

План еще не точный, возможны доработки и небольшие изменения.

12 лет назад
redkaja
39 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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