Экономика труда и социально-трудовые отношения

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Практическая часть, т.е. пункт 2 и 3 плана курсовой. Или рассмотрю варианты заказа полной курсовой работы на эту тему.

12 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров