Написание дипломной работы

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Закрыт1 заявка157 просмотров

Необходимо выполнить дипломную работу на тему "Совершенствование процесса перевозки руды подвижным составом." Объем работы 70-90 страниц. Уникальность не менее 75%. Срок выполнения 1 неделя

12 лет назад
MarinaXXX
Марина 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров