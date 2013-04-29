Тема 5: "Управление финансами" или Тема 21 : "Особенности организации финансов в экономически развитых странах" Объем: 35 стр. должно быть 3 главы Теоретическая и практическая часть. Оригинальность работы 70% все подробнее в методичке! начало ...
Написание дипломной работы
Необходимо выполнить дипломную работу на тему "Совершенствование процесса перевозки руды подвижным составом." Объем работы 70-90 страниц. Уникальность не менее 75%. Срок выполнения 1 неделя
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