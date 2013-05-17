Поиск статистической информации в сети на англ.

Приветствую.

Помогите найти в сети статистические данные по пяти странам: Россия, Германия, США, Индия, Бразилия.

Необходимы данные по каждому региону (субъекту) в этой стране за период с 2000 по 2011.

Статистика по трем показателям (я не знаю, возможно на английском языке, показатели маркируются по другому):

GRP PC – ВРП на душу населения по регионам

AVINC – среднедушевые доходы по регионам (личные доходы)

INV – инвестиции на душу населения (или инвестиции в основной капитал) по регионам

Для справки:

Германия (16 равноправных субъектов)

США (51 штат) http://www.bea.gov/regional/index.htm

Индия (28 штатов)

Бразилия (26 штатов)

Задавайте вопросы.