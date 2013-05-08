Инновационный менеджмент (130429)

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Закрыт1 заявка116 просмотров

Инновационный менеджмент(130429)

Контрольная работа по дисциплине "Инновационный менеджмент".

Номер зачётки 12

Срок 08.05.13

12 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров