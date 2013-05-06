Курсовая - развитие детей

$35
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Завершен2 заявки102 просмотра

Предмет, дисциплина: Развитие детей с ЗПР

Тема работы: Развитие моторики у детей с ЗПР

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 30

Срок выполнения: 5 дней

Антиплагиат от 65%

В курсовой должны быть ссылки и список литературы

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$35
5 дней
Спасибо за качественную работу и ответственный подход к делу!
Как всегда четкое задание и мгновенная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад