Реферат. Институты социального воспитания в России

Институты социального воспитания в России. Положение о Центре социально-педагогической помощи семье и детям.

Тип:

Реферат

Предмет:

Социальная педагогика

Язык:

русский

Объем:

14 - 20 страниц.

Задание:

Times New Roman, кегль: 14 пт.интервал: полуторный. отступ 1,25. Литературных источников не менее 5, нумерация по алфавиту. Поля: левое-30 мм, правое-10 мм, верхнее-20 мм, нижнее 20 мм. Нумерация- верх, середина. Оригинальность по антиплагиат.ру - 50%