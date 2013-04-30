Современные формы безналичных расчетов в РФ

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Закрыт6 заявок111 просмотров

Тема дипломной работы: Cовременные формы безналичных расчетов в РФ.

Есть утвержденный план

Объем 60-70 стр

85% оригинальности

Работа срочная нужно до 10 мая, если не успеваете по срокам напишите свою дату готовности.

12 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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