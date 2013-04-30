тема: Coвepшeнcтвoвaниe cиcтeMы Moтивaции пepcoнaлa opгaни3aции (банк)
Современные формы безналичных расчетов в РФ
Тема дипломной работы: Cовременные формы безналичных расчетов в РФ.
Есть утвержденный план
Объем 60-70 стр
85% оригинальности
Работа срочная нужно до 10 мая, если не успеваете по срокам напишите свою дату готовности.
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