Дипломная работа - ин. яз.

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факультет: иностранных языков и международных коммуникации

тема: Психолингвистические механизмы перевода философских терминов

работа содержит: теория и практика

кол-во страниц: 75-95

Times New Roman 14, интервал 1,5

сноски: квадратные

12 лет назад
lenapr
Елена 
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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