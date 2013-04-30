Нужно написать 2 часть в дипломной работе

Тема дипломной работы инфляционное таргетирование, как метод борьбы с инфляцией. Есть план (утвержденный с научн.руко-лем, введение) и первая часть диплома (1 глава со всеми подпунктами))

Требуемый объем ко 2 части 35-40 стр

Какие сроки и цена?