Нужно написать 2 часть в дипломной работе

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Закрыт1 заявка174 просмотра

Тема дипломной работы инфляционное таргетирование, как метод борьбы с инфляцией. Есть план (утвержденный с научн.руко-лем, введение) и первая часть диплома (1 глава со всеми подпунктами))

Требуемый объем ко 2 части 35-40 стр

Какие сроки и цена?

12 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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