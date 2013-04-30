Курсовая по психологии

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Закрыт3 заявки142 просмотра

Курсовая по психологии по теме: Сравнительный анализ особенностей Я-концепции отличников учебы и слабоуспевающих младших школьников. ( 3 курс, дневное отделение, мгпу)

12 лет назад
Zachli
Сорков 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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