Нобходимо выполнить 3 курсовые работы по основаниям и фундаментам. Задание и образцы чертежей прикреплены. Идут по порядку согласно вариантов Срок к 20 мая
Курсовая по таможенному праву
курсовая работа по таможенному праву на тему: "институт обжалования действий и бездействий таможенных органов"
Лобачевский, по срокам до 20 мая, т.к 24 уже защищать надо,
по объему 45-50л с практической частью(практика применения или что-то в этом роде),
требований нет по содержанию больше,только по оформлению,это уже не столь важно
Сама работа больше теоретического характера должна быть.
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