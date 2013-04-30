Курсовая по таможенному праву

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курсовая работа по таможенному праву на тему: "институт обжалования действий и бездействий таможенных органов"

Лобачевский, по срокам до 20 мая, т.к 24 уже защищать надо,

по объему 45-50л с практической частью(практика применения или что-то в этом роде),

требований нет по содержанию больше,только по оформлению,это уже не столь важно

Сама работа больше теоретического характера должна быть.

12 лет назад
Bety888
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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