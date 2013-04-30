2 курсовые работы ЖБК

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Закрыт1 заявка137 просмотров

необходимо выполнить 2 курсовые работы по железобетонным конструкциям (два разных варианта). Согласно приложенного задания.

Срок к 20 мая

12 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад

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