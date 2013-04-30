Выполнение трех курсовых работ

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Закрыт1 заявка234 просмотра

Нобходимо выполнить 3 курсовые работы по основаниям и фундаментам.

Задание и образцы чертежей прикреплены. Идут по порядку согласно вариантов

Срок к 20 мая

12 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
18 дней назад

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