Диплом по менеджменту

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Завершен3 заявки198 просмотров

дисциплина финансовый и банковский менеджмент...тема рационализация затрат на производство и реализацию продукции.срок горит, 70 процентов АП

12 лет назад
Zachli
Сорков 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$200
10 дней
Спасибо за диплом
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад