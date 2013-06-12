Реферат - бизнес-риторика

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Завершен3 заявки185 просмотров

Предмет: бизнес-риторика

Вид работы: реферат

Объем: 12-15 стр (14 кегль, 1,5 интервал)

ОБЯЗАТЕЛЬНО: ссылки на лит-ру, введение, основная часть, заключение.

Темы на выбор:

1. Традиции классической риторики. Риторический идеал. Разделы классической риторики (инвенция, диспозиция, элокуция, акция, мемория). Рассмотреть риторический идеал в сравнении от древности до современности.

Проведите анализ рекламного листа (по вашему выбору) в соответствии с разделами риторики.

2. Деловые беседы. Структура беседы, подготовка беседы, проведение беседы.

Напишите статью для студенческой газеты по одной из интересующих вас тем, заявив общественно значимую проблему

3. Способы убеждения. Обосновать выбор темы, уместность речи, постановку проблемы. Привести доводы в поддержку оценок. Раскрыть не универсальные некорректные способы убеждения.

Срок - кратчайшие из возможных (укажите свои)

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Poddevyator
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
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Poddevyator
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад