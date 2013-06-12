дисциплина финансовый и банковский менеджмент...тема рационализация затрат на производство и реализацию продукции.срок горит, 70 процентов АП
Реферат - бизнес-риторика
Предмет: бизнес-риторика
Вид работы: реферат
Объем: 12-15 стр (14 кегль, 1,5 интервал)
ОБЯЗАТЕЛЬНО: ссылки на лит-ру, введение, основная часть, заключение.
Темы на выбор:
1. Традиции классической риторики. Риторический идеал. Разделы классической риторики (инвенция, диспозиция, элокуция, акция, мемория). Рассмотреть риторический идеал в сравнении от древности до современности.
Проведите анализ рекламного листа (по вашему выбору) в соответствии с разделами риторики.
2. Деловые беседы. Структура беседы, подготовка беседы, проведение беседы.
Напишите статью для студенческой газеты по одной из интересующих вас тем, заявив общественно значимую проблему
3. Способы убеждения. Обосновать выбор темы, уместность речи, постановку проблемы. Привести доводы в поддержку оценок. Раскрыть не универсальные некорректные способы убеждения.
Срок - кратчайшие из возможных (укажите свои)
Выбранный исполнитель
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